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Результаты турнира RCC 20

Результаты турнира RCC 20
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Сегодня, 18 октября, в Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC 20, который возглавил бой в тяжёлом весе между экс-бойцом UFC Хадисом Ибрагимовым и популярным российским тяжеловесом Иваном Штырковым.

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Иван Штырков победил Хадиса Ибрагимова техническим нокаутом в третьем раунде.

Дмитрий Васенев победил Басира Абакарова единогласным решением судей.

Владимир Токов победил Тимура Нагибина удушающим приёмом в третьем раунде.

Сергей Веселкин победил Петра Романкевича техническим нокаутом в первом раунде.

Михаил Рагозин победил Жоао Зеферино единогласным решением судей.

Асаф Чопуров победил Никиту Михайлова единогласным решением судей.

Александр Васильев победил Александра Гребнева единогласным решением судей.

Владимир Тулаев победил Виктора Тейшейру нокаутом в первом раунде.

Игорь Глазков победил Михаила Царёва техническим нокаутом во втором раунде.

Ахлиман Мамедов победил Романа Пятницу нокаутом в первом раунде.

Олег Дадонов победи Самуила Шелеста единогласным решением судей.

Иван Паршиков победил Павла Бурмистрова единогласным решением судей.

Игорь Шардаков победил Павла Молькова удушающим приёмом во втором раунде.

Виталий Косицын победил Артёма Астапенко единогласным решением судей.

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