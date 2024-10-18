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Костя Цзю — о новых навыках Тима Цзю: теперь он умеет выходить за границы возможного

Костя Цзю — о новых навыках Тима Цзю: теперь он умеет выходить за границы возможного
Костя Цзю
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Легендарный чемпион прошлых лет россиянин Костя Цзю рассказал о новых навыках своего сына, экс-чемпиона мира в первом среднем весе Тима Цзю, которые он приобрёл на их совместном тренировочном лагере в Таиланде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Тим Цзю

«Он теперь умеет выходить за границы возможного. Это не у всех получается, даже во время тренировок. В своё время я учил этому себя — выходить за пределы возможного. Мне сейчас 55 лет, но я могу легко выполнять сложные упражнения, с которыми не справятся даже молодые пацаны. Именно этими вещами я и занимался с ним в Таиланде. Я выводил его за границы возможного. Тим выполнял упражнения, которые никогда раньше не делал. В этом лагере мы выходили далеко за пределы тех самых границ», — сказал Цзю в интервью на YouTube-канале известного инсайдера Джея Маккаллистера.

Напомним, Тимофей Цзю 19 октября в Орландо (США) проведёт бой за титул чемпиона мира по версии IBF с его действующим обладателем россиянином Бахрамом Муртазалиевым.

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