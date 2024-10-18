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Костя Цзю: не люблю, когда Тима сравнивают со мной

Костя Цзю: не люблю, когда Тима сравнивают со мной
Костя Цзю
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе россиянин Костя Цзю рассказал, что не любит, когда фанаты сравнивают с ним его сына, экс-чемпиона мира в первом среднем дивизионе Тимофея Цзю.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Тим Цзю

«Я не люблю, когда Тима сравнивают со мной. Он личность, и у него абсолютно своя, другая личная жизнь. Да, я являюсь примером для него, и это здорово. Я показываю ему на примере, как далеко он может дойти в этом деле», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу известного инсайдера Джея Маккаллистера.

Напомним, бой Тимофея возглавит боксёрский вечер в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США), где его ожидает поединок за титул чемпиона мира по версии IBF с его действующим обладателем россиянином Бахрамом Муртазалиевым.

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