Заур Абдуллаев и Хуан Хавьер Карраско сделали вес

Сегодня, 18 октября, в Аргентине состоялась официальная процедура взвешивания, посвящённая завтрашнему вечеру бокса, который возглавит бой боксёра промоутерской компании RCC Boxing Promotions российского легковеса Заура Абдуллаева против аргентинца Хуана Хавьера Карраско, с которым они оспорят вторую строчку рейтинга IBF в лёгкой весовой категории.

Оба боксёра без проблем уложились в лимит допустимого веса, показав следующие результаты:

Заур Абдуллаев — 61,1 кг;

Хавьер Карраско — 61,2 кг.

Победитель этого противостояния получит право на проведение боя за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет украинец Василий Ломаченко.