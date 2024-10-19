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Тимофей Цзю и Бахрам Муртазалиев прошли взвешивание

Тимофей Цзю и Бахрам Муртазалиев прошли взвешивание
Тимофей Цзю
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Сегодня, 18 октября, в Орландо (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона мира в первом среднем весе Тимофея Цзю против действующего чемпиона по версии IBF в этом дивизионе Бахрама Муртазалиева.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Тим Цзю

Вес Муртазалиева составил 69,3 кг, в то время как Цзю потянул на 69,6 кг.

Цзю выйдет на этот бой после первого в карьере поражения. В марте 2024 года Цзю проиграл раздельным решением судей действующему чемпиону WBC и WBO в первом среднем весе Себастьяну Фундоре.

Муртазалиев проведёт первую защиту своего титула, который он завоевал в апреле этого года, нокаутировав Джека Кулькая в 11-м раунде конкурентного противостояния.

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