Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

19 октября в Орландо (США) состоится крупный вечер бокса, в котором главным событием шоу станет бой экс-чемпиона мира в первом среднем весе Тимофея Цзю против действующего чемпиона по версии IBF в этом дивизионе Бахрама Муртазалиева.

Турнир стартует в 4:00 по московскому времени. Поединок Муртазалиева и Цзю начнётся не ранее 6:30 мск. Прямую трансляцию спортивного мероприятия будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все основные события.

Ранее оба бойца прошли процедуру взвешивания. Вес Муртазалиева составил 69,3 кг, в то время как Цзю потянул на 69,6 кг.