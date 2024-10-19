Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится крупный вечер смешанных единоборств промоушена PFL. В главном бою чемпион организации в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Ренан Феррейра (11-4) сразится с бывшим обладателем титула UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну (17-3).

Поединок Нганну и Феррейры начнётся в ночь на 20 октября, примерно в 1:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Фрэнсис после длительного простоя в смешанных единоборствах проведёт свой первый бой. Свой последний поединок Нганну провёл по правилам бокса против звёздного Энтони Джошуа, проиграв ему нокаутом.