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Тренер American Top Team оценил форму Масвидаля, готовящегося вернуться в ММА

Тренер American Top Team оценил форму Масвидаля, готовящегося вернуться в ММА
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Тренер American Top Team Майк Браун комплиментарно высказался о форме звёздного бойца Хорхе Масвидаля, готовящегося к возвращению в смешанные единоборства.

«Я был действительно удивлён, когда Хорхе вернулся в зал, насколько в хорошей он был форме. На самом деле Масвидаль был в прекрасном состоянии. Он сразу же прыгнул и боролся с лучшими парнями в зале. Хорхе не потерял навыков. Он очень сосредоточен и готов. У него этот зуд по победам и боям, и Масвидаль хочет сделать это снова. Он, очевидно, большая звезда. Есть много матчей, которые, я уверен, люди хотят увидеть с ним. Я хотел бы увидеть много боёв.

Думаю, Хорхе отлично смотрелся в бою с Джастином Гэтжи или с братьями Диаз. Третий бой с Нейтом… Ну, вы понимаете, да? Это было бы здорово. Хорхе захватывающий внимание боец, чувак. На него всегда интересно смотреть. Он топ-атлет», — приводит слова Брауна издание MMAJunkie.

Масвидаль (35-17 ММА, 12-10 UFC) недавно выразил желание вернуться в ММА после завершения карьеры в апреле прошлого года. Однако он не был полностью лишён боёв. В июле он по правилам бокса сразился с человеком, с которым дрался в первом бою за титул BMF, — Нейтом Диазом.

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