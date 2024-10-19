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Бетербиев ответил, будет ли отказываться от обязательной защиты пояса IBF

Бетербиев ответил, будет ли отказываться от обязательной защиты пояса IBF
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев ответил на вопрос, будет ли отказываться от обязательной защиты пояса IBF.

«Меня пока ещё никто не обязывал защитить титул, какие-то разговоры идут. Посмотрим, что говорят и предлагают, если ли какие-то ультиматумы. Пока это чисто интернетные вбросы, со мной никто не связывался, ни IBF, ни моя команда», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

Ранее Бетербиев рассказал о своём отношении к протесту команды Бивола.

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