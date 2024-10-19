Бетербиев: Кадыров очень хорошо понимает бокс, сам мастер спорта

39-летний непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал чеченского происхождения, абсолютный чемпион в полутяжёлой весовой категории Артур Бетербиев прокомментировал появление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова во время боя с Дмитрием Биволом.

«Кадыров с юности поверил в меня, что я стану хорошим боксёром, чего-то добьюсь. Он поддерживал меня всё это время. Конечно, это очень ценно и круто. Благодарен ему за всё.

Я много раз был на боксёрских шоу и ММА, Рамзан очень сильно любит спорт, он фанат. Конечно, особенно к своим спортсменам, к тем, кто у нас в республике. Эта поддержка очень нужна, он мотивирует.

Перед ним я боксировал в последний раз в 2004 году, он сидел на трибунах. Вот и сейчас тоже. Это очень волнительно, переживаешь что-то не так сделать. Но он подбадривает, сейчас делал подсказки практически такие же, как и моя команда. Он очень хорошо понимает бокс, сам является мастером спорта», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе после победы в поединке с соотечественником Дмитрием Биволом. В общей сложности на счету Артура 21 бой, в каждом из которых он одерживал победы (20 из них – нокаутом).