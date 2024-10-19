«Буду собирать консилиум». Бетербиев — о возможности сменить весовую категорию

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев порассуждал о возможном переходе в другую весовую категорию.

«Посмотрим, потому что я не один в поле. Мне надо обсудить с командой, принять правильное решение. Пообщаться со специалистами, близкими и друзьями. Я буду собирать консилиум (смеётся).

Мечты стать абсолютным чемпионом в двух весовых категориях нет, но почему бы и не сделать это? Попробовать же можно», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Победу в бою раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112) праздновал Бетербиев.