Бетербиев рассказал, какие эмоции испытывал перед решением судей в бою с Биволом

39-летний непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал чеченского происхождения, абсолютный чемпион в полутяжёлой весовой категории Артур Бетербиев рассказал, какие эмоции испытывал перед решением судей в бою со своим соотечественником Дмитрием Биволом.

«Это то, что у меня никогда не было. Какая-то боязнь была, мы же не знаем, что в записках у судей. Был неспокойный момент ожидания», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе после победы в поединке с соотечественником Дмитрием Биволом. В общей сложности на счету Артура 21 бой, в каждом из которых он одерживал победы (20 из них – нокаутом).