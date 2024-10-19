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Бетербиев рассказал, какие эмоции испытывал перед решением судей в бою с Биволом

Бетербиев рассказал, какие эмоции испытывал перед решением судей в бою с Биволом
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39-летний непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал чеченского происхождения, абсолютный чемпион в полутяжёлой весовой категории Артур Бетербиев рассказал, какие эмоции испытывал перед решением судей в бою со своим соотечественником Дмитрием Биволом.

«Это то, что у меня никогда не было. Какая-то боязнь была, мы же не знаем, что в записках у судей. Был неспокойный момент ожидания», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе после победы в поединке с соотечественником Дмитрием Биволом. В общей сложности на счету Артура 21 бой, в каждом из которых он одерживал победы (20 из них – нокаутом).

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