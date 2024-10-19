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Бетербиев: спарринга с Махачевым ждать не стоит. В ММА не хочется

Бетербиев: спарринга с Махачевым ждать не стоит. В ММА не хочется
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев высказался о возможном спарринге с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Осталось ли желание попробовать себя в ММА? Нет, в тот день я побегал, у меня было хорошее настроение. После плотного обеда сказал об этом несколько слов. Нет, не хочется. Спарринга с Исламом Махачевым ждать не стоит», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе после победы в поединке с соотечественником Дмитрием Биволом. В общей сложности на счету Артура 21 бой, в каждом из которых он одерживал победы (20 из них – нокаутом).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 302 в июне, Махачев победил удушающим приёмом в пятом раунде американца Дастина Порье, проведя третью защиту титула.

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