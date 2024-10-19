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«Он был похож на ребёнка, которому не дали леденец». Тимофей Цзю — о Турки Аль-аш Шейхе

«Он был похож на ребёнка, которому не дали леденец». Тимофей Цзю — о Турки Аль-аш Шейхе
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе австралиец с российскими корнями Тим Цзю высказался в адрес председателя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха.

«Я просто посмеялся над Турки. Он был похож на маленького ребёнка, которому не дали леденца. Я подумал тогда: «Ну ладно». И просто стал игнорировать его. У меня хорошая команда, и я всем доволен. Мне не нужно зависеть ни от кого другого и надеяться, что появится какой-то бог и спаситель бокса, который всё исправит, понимаете?

Я думаю, что отчасти это связано с возможностью создавать собственную прибыль, не зависеть от других и не подчиняться. Будьте верны тому, кто поддерживал вас с самого начала. Деньги — единственная причина уходить к саудовским промоутерам. Мы занимаемся спортом в течение короткого периода времени, поэтому, какую бы возможность люди ни получили, они ею воспользуются. Но я рад получить ту возможность, которая у меня сейчас имеется с моими промоутерами», — приводит слова Цзю издание BoxingScene.

Цзю в ночь с 19 на 20 октября проведёт бой за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе против россиянина Бахрама Муртазалиева, который является его действующим обладателем.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Тим Цзю
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