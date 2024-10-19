«Я приду и заберу титул». Аспиналл — о желании уйти в WWE после карьеры в UFC

31-летний звёздный английский боец смешанных единоборств и временный чемпион тяжёлой весовой категории Том Аспиналл заявил о желании после карьеры в UFC присоединиться к ведущей федерации реслинга World Wrestling Entertainment (WWE).

«Когда я уйду из ММА, то перейду в WWE. И я, чёрт возьми, собираюсь стать чемпионом WWE в тяжёлом весе», — приводит слова Аспиналла издание Bloody Elbow.

На днях Том принял участие в домашнем шоу WWE в Манчестере, Англия. Аспиналл поднялся на ринг и принял участие в конфронтации неоспоримого чемпиона Коди Роудса и обладателя титула в тяжёлом весе Гюнтера.

Хаус-шоу не предназначено для последующего показа по телевидению. Домашние шоу WWE трижды проводились в России: в 2012 году в Москве, в 2013 году в Москве и Санкт-Петербурге.

Аспиналл в последнем своём поединке, который состоялся 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания), победил нокаутом американца Кёртиса Блэйдса.