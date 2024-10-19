«Не знаю такого». Бетербиев отреагировал на оскорбления Джервонты Дэвиса

39-летний непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал чеченского происхождения, абсолютный чемпион в полутяжёлой весовой категории Артур Бетербиев отреагировал на критику чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях непобеждённого американца Джервонты Дэвиса.

«Это кто такой? Боксёр? Я не знаю его», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе после победы в поединке с соотечественником Дмитрием Биволом. В общей сложности на счету Артура 21 бой, в каждом из которых он одерживал победы (20 из них – нокаутом).