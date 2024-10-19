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Дрозд поделился ожиданиями от поединка Муртазалиева и Цзю

Дрозд поделился ожиданиями от поединка Муртазалиева и Цзю
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Бывший чемпион мира Григорий Дрозд поделился ожиданиями от боя экс-чемпиона мира в первом среднем весе Тимофея Цзю против действующего чемпиона по версии IBF в этом дивизионе Бахрама Муртазалиева.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Тим Цзю

«Не видел поединков Муртазалиева, не могу составить представление о нём. Но с удовольствием посмотрю бой за чемпионский пояс. Тимофей дорос до этой планки. Наверное, это будет интересно. Тим говорит на русском языке, он прекрасно воспитан. Ему небезразлично слово «Россия». Бой точно будет интересным», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Турнир стартует в 4:00 по московскому времени. Поединок Муртазалиева и Цзю начнётся не ранее 6:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все основные события.

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