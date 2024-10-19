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Бетербиев: первая тренировка будет завтра. Начну восстановление в России

Бетербиев: первая тренировка будет завтра. Начну восстановление в России
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39-летний непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал чеченского происхождения, абсолютный чемпион в полутяжёлой весовой категории Артур Бетербиев поделился планами о своём восстановлении после поединка с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Уже отдыхаю, сейчас приехал в Центр прогресса бокса, попарился. Здесь такая баня хорошая. После боя уже хотел потренироваться, но сегодня, наверное, не потренируюсь, хотя пришёл с вещами. Первая тренировка будет завтра, начну бегать. Ровно неделя пройдёт с момента боя. Наверное, восстановительный процесс будет в России. Очень хочется потренироваться, но мне без разницы, где это будет. Главное — зал найти», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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