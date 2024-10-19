Григорий Дрозд дал прогноз на бой Муртазалиев — Цзю

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд поделился своим прогнозом на бой экс-чемпиона мира в первом среднем весе Тимофея Цзю против действующего чемпиона по версии IBF в этом дивизионе Бахрама Муртазалиева.

«Тим в последнем своём бою шёл и бился, но помешало тяжёлое рассечение. Думаю, что два парня с характером выдадут яркий и зрелищный поединок. Досрочное завершение возможно», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Турнир стартует в 4:00 по московскому времени. Поединок Муртазалиева и Цзю начнётся не ранее 6:30 мск. Прямую трансляцию спортивного мероприятия будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все основные события.