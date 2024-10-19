Президент IBA высказался о возможном реванше Бетербиев — Бивол

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался по поводу возможного реванша между двумя соотечественниками — абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Я не поддерживаю реванш. Лучше пусть они дальше боксируют и завоёвывают титулы. Но если они захотят, мы всегда поддержим их желание. Захотят — здесь организуем бой, в России», — приводит слова Кремлёва издание «РБ Спорт».

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе после победы в поединке с соотечественником Дмитрием Биволом. В общей сложности на счету Артура 21 бой, в каждом из которых он одерживал победы (20 из них — нокаутом).