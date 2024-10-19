Павлович назвал возможную дату своего следующего поединка в UFC

32-летний российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, и бывший претендент на временный чемпионский титул UFC в тяжёлом весе Сергей Павлович сообщил о своём следующем появлении в промоушене.

«Друзья, есть понимание по следующему бою, но пока дата не утверждена на 100%! Нет смысла молоть пустоту пока! Ориентируемся на конец января!» — написал Павлович на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою Павлович встречался с соотечественником Александром Волковым. Поединок прошёл в июне в Саудовской Аравии. Бой продлился все раунды и завершился в пользу Волкова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Павловича 18 побед при трёх поражениях.