Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL: Battle of the Giants. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Павлович назвал возможную дату своего следующего поединка в UFC

Павлович назвал возможную дату своего следующего поединка в UFC
Комментарии

32-летний российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, и бывший претендент на временный чемпионский титул UFC в тяжёлом весе Сергей Павлович сообщил о своём следующем появлении в промоушене.

«Друзья, есть понимание по следующему бою, но пока дата не утверждена на 100%! Нет смысла молоть пустоту пока! Ориентируемся на конец января!» — написал Павлович на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою Павлович встречался с соотечественником Александром Волковым. Поединок прошёл в июне в Саудовской Аравии. Бой продлился все раунды и завершился в пользу Волкова единогласным решением судей. В общей сложности на счету Павловича 18 побед при трёх поражениях.

Материалы по теме
Перейре нельзя в тяжёлый вес. Сказка бразильца закончится досрочно
Перейре нельзя в тяжёлый вес. Сказка бразильца закончится досрочно
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android