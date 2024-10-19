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«Он победил заслуженно». Кремлёв — о результате боя Бетербиева с Биволом

«Он победил заслуженно». Кремлёв — о результате боя Бетербиева с Биволом
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал победу Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом за титул абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Бой был ровным, можно было и туда, и туда присудить победу. Но концовку, конечно, взял Артур Бетербиев, он полностью отдался в этом бою. Он победил заслуженно, можно его поздравить. Здесь нет никакого скандала. Разных экспертов много, но победа — заслуженная.

Бетербиев и Бивол — это самые крутые боксёры, потому что я за 20 лет не видел такого боя. Они оба достойны. Бивол — молодец, у него хорошее будущее. Они оба показали высокий класс бокса», — приводит слова Кремлёва «РБ Спорт».

Ранее Умар Кремлёв высказался по поводу возможного реванша между двумя россиянами.

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