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Шон Портер оставил прогноз на бой Цзю — Муртазалиев

Шон Портер оставил прогноз на бой Цзю — Муртазалиев
Тимофей Цзю
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Экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер поделился своим мнением по поводу предстоящего боя чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе Бахрама Муртазалиева против экс-чемпиона в этом дивизионе Тимофея Цзю.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Тим Цзю

«Эти два боксёра примерно похожи друг на друга стилем, но Цзю более отточенный боксёр, чем Муртазалиев, и он лучше двигается на ногах. Муртазалиев же больше прямолинейный боец, и он либо отходит назад, либо наступает вперёд, в сторону, но никогда не крутится вокруг своих соперников. Всё, что нужно Цзю для победы в этом бою, — это уйти от линии атаки Бахрама и задать свой темп, в котором он будет постоянно атаковать его под разными углами. Муртазалиев слишком переоценивает свою мощь и надеется, что сможет нокаутировать Тима одним ударом. Мне кажется, бой именно так и будет протекать, Бахрам все 12 раундов будет пытаться донести силовой удар, а Тим будет зарабатывать очки. Мой прогноз — бой пройдёт всю дистанцию, и по очкам победит Цзю», — сказал Портер в интервью YouTube-каналу ProBox TV.

Цзю и Муртазалиев сразятся в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США), где возглавят большой вечер бокса.

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