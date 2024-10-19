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PFL: Battle of the Giants. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
20:30 Мск
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Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра: ориентировочное время начало боя — 1:00

Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра: ориентировочное время начало боя — 1:00
Фрэнсис Нганну
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В ночь с 19 на 20 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL Super Fights, где главным событием шоу станет титульный бой в тяжёлом дивизионе между экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и действующим обладателем пояса PFL Ренаном Феррейрой.

PFL 2024. PFL Super Fights: Battle of the Giants, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Фрэнсис Нганну — Ренан Феррейра
20 октября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Фрэнсис Нганну
Не началось
Ренан Феррейра

Турнир начнётся в 20:30 мск (19 октября), а поединок Нганну и Феррейры — не раньше 01:00 мск (20 октября).

Прямая трансляция сегодняшнего турнира PFL на территории Российской Федерации будет доступна в Okko. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

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