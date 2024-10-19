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Сэйдж Норткатт больше не является бойцом лиги One

Сэйдж Норткатт больше не является бойцом лиги One
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Известный 28-летний американский боец ММА, выступающий в полусредней весовой категории Сэйдж Норткатт покинул лигу One, и теперь является свободным агентом. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, что Нортакатт дебютировал в лиге One в мае 2019 года, попав туда из UFC. Но уже в первом поединке получил серьёзные травмы (восемь переломов лицевых костей) из-за которых был вынужден прервать свои выступления на четыре года. В мае 2023 года Норткатт вернулся в октагон, и менее чем за минуту одержал победу болевым приёмом над Ахмедом Муджтабе.

В UFC Норткатт имеет в своём активе восемь проведённых боёв, и в шести из них он одержал победы.

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