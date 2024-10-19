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Видео: Майк Тайсон продолжает активно готовиться к бою с Джейком Полом

Видео: Майк Тайсон продолжает активно готовиться к бою с Джейком Полом
Майк Тайсон
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный 58-летний ветеран ринга Майк Тайсон продолжает подготовку к боксёрскому поединку против популярного спортивного блоггера Джейка Пола. Напомним, что бой между Тайсоном и Полом состоится 15 ноября в Арлингтоне (США). Формула боя — 8 раундов по 2 минуты, но поединок официально санкционирован и будет занесён в boxrec.

Прочие бои 2024. Netflix and MVP
Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

Последний официальный бой Тайсона состоялся в июне далёкого 2005 года, где он потерпел досрочное поражение в шестом раунде от малоизвестного ирландца Кевина Макбрайда.

Пол свой предыдущий поединок провёл в июле 2024 года, и победил там техническим нокаутом в шестом раунде бойца ММА Майка Перри.

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