Видео: Майк Тайсон продолжает активно готовиться к бою с Джейком Полом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный 58-летний ветеран ринга Майк Тайсон продолжает подготовку к боксёрскому поединку против популярного спортивного блоггера Джейка Пола. Напомним, что бой между Тайсоном и Полом состоится 15 ноября в Арлингтоне (США). Формула боя — 8 раундов по 2 минуты, но поединок официально санкционирован и будет занесён в boxrec.

Последний официальный бой Тайсона состоялся в июне далёкого 2005 года, где он потерпел досрочное поражение в шестом раунде от малоизвестного ирландца Кевина Макбрайда.

Пол свой предыдущий поединок провёл в июле 2024 года, и победил там техническим нокаутом в шестом раунде бойца ММА Майка Перри.