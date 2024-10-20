Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю: ориентировочное время начала боя — 7:00 мск

В ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) состоится поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг), в котором сразится действующий обладатель пояса россиянин Бахрам Муртазалиев и австралиец с российскими корнями, экс-чемпион мира в этом весе Тимофей Цзю.

Ориентировочное время начала боя — 7:00 мск.

На территории Российской Федерации бой будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира. Кроме того, эфир спортивного мероприятия будет показывать платформа Amazon Prime Video.