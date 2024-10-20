Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю: ориентировочное время начала боя — 7:00 мск

Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю: ориентировочное время начала боя — 7:00 мск
Тимофей Цзю
Комментарии

В ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) состоится поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг), в котором сразится действующий обладатель пояса россиянин Бахрам Муртазалиев и австралиец с российскими корнями, экс-чемпион мира в этом весе Тимофей Цзю.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Тим Цзю

Ориентировочное время начала боя — 7:00 мск.

На территории Российской Федерации бой будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира. Кроме того, эфир спортивного мероприятия будет показывать платформа Amazon Prime Video.

Материалы по теме
Муртазалиев — Тим Цзю: наследник Кости зарубится с россиянином! На кону — всё
Муртазалиев — Тим Цзю: наследник Кости зарубится с россиянином! На кону — всё
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android