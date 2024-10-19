Эй Джей Макки: мечтаю подраться с Максом Холлоуэем

Бывший чемпион Bellator американский легковес Эй Джей Макки рассказал, что мечтает провести бой против экс-чемпиона UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя.

«Всю мою карьеру я мечтаю подраться с Максом Холлоуэем. Он долгое время являлся чемпионом UFC в полулёгком весе, он настоящий панчер, величайший боец. Это один из лучших ударников в мире ММА.

Если бы мне пришлось с ним драться, то я бы бросил все силы на то, чтобы перевести его в партер, чтобы победить приёмом, потому что я всегда выхожу на бои за победой и готов делать максимум, чтобы выйти из клетки победителем», — приводит слова Макки sportskeeda.

Сегодня на турнире PFL Super Fights: Battle of the Giants Эй Джей Макки проведёт бой с Полом Хьюзом.