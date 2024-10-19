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PFL: Battle of the Giants. Прямая трансляция
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Ибрагим Ибрагимов победил Начо Кампоса на турнире PFL в Саудовской Аравии

Ибрагим Ибрагимов победил Начо Кампоса на турнире PFL в Саудовской Аравии
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Сегодня, 19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках андеркарда турнира PFL Super Fights
Battle of the Giants: Brace for Impact, 20-летний российский боец с английским гражданством Ибрагим Ибрагимов провёл бой против не знающего на момент боя поражений испанца Начо Кампоса.

Поединок продлился всю отведённую 3-раундовую дистанцию, и на протяжении всего боя Ибрагимов явно доминировал в клетке, полностью контролируя происходящее в октагоне как в борьбе, так и в стойке. В итоге, победу единогласным решением судей одержал Ибрагимов.

Для Ибрагимова это был уже восьмой поединок на профессиональном уровне, и во всех он одержал победы. Для Кампоса это было первое в карьере поражение.

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