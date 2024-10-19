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Ринат Фахретдинов получил нового соперника на UFC 308

Ринат Фахретдинов получил нового соперника на UFC 308
Ринат Фахретдинов
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Российский полусредневес UFC Ринат Фахретдинов получил нового соперника на турнир UFC 308, который пройдёт 26 октября в Абу-Даби. Вместо первоначально планируемого Нурсултона Рузибоева против россиянина выйдет бразилец Карлос Леал Миранда, который проведёт свой дебют в самой влиятельной организации мира смешанных единоборств (UFC). Об этом на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) сообщил известный инсайдер Марсель Дорфф.

Фахретдинов имеет в своём послужном списке 24 поединка (22 победы при одном поражении и одной ничьей). Ринат не знает поражений с июня 2013 года. Свой предыдущий бой он провёл в июне 2024 года и победил там раздельным решением судей Николаса Далби.

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