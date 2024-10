Джонни Эблин победил Фабиана Эдвардса и сохранил свой титул

В ночь с 19 на 20 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках основного карда турнира PFL Super Fights

Battle of the Giants: Brace for Impact, непобеждённый чемпион Bellator в среднем весе американец Джонни Эблин сразился с англичанином Фабианом Эдвардсом.

Первая половина боя была за Эблином, но затем Эдвардс стал постепенно перехватывать инициативу и выравнивать ход поединка. Концовка несмотря на двойное нарушение со стороны Эдвардса (тычок в глаз и удар ниже пояса) прошла под его диктовку.

В конечном итоге, бой продлился все отведённые пять раундов и судьи выставили следующий счёт — 48:47 (трижды) в пользу Эблина, который сохранил свой чемпионский титул.