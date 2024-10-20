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Маккашарип Зайнуков успешно дебютировал в лиге PFL

Маккашарип Зайнуков успешно дебютировал в лиге PFL
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19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) бывший боец RCC российский легковес Маккашарип Зайнуков успешно дебютировал в лиге PFL, одержав уверенную победу над американским бойцом Дедреком Сандерсом.

Зайнуков доминировал над своим соперником на протяжении всех трёх отведённых раундов. Его превосходство в точных попаданиях было очевидным: 106 точных попаданий россиянина против 24 ударов американца.

Судейские записки полностью отобразили происходящее в клетке. Победа единогласным решением в пользу Зайнукова (30-26, 30-26, 30-26). Этот выигрыш стал для Зайнукова уже пятым подряд. Всего же за плечами россиянина 20 проведённых боёв (16 побед при четырёх поражениях).

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