19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) бывший боец RCC российский легковес Маккашарип Зайнуков успешно дебютировал в лиге PFL, одержав уверенную победу над американским бойцом Дедреком Сандерсом.

Зайнуков доминировал над своим соперником на протяжении всех трёх отведённых раундов. Его превосходство в точных попаданиях было очевидным: 106 точных попаданий россиянина против 24 ударов американца.

Судейские записки полностью отобразили происходящее в клетке. Победа единогласным решением в пользу Зайнукова (30-26, 30-26, 30-26). Этот выигрыш стал для Зайнукова уже пятым подряд. Всего же за плечами россиянина 20 проведённых боёв (16 побед при четырёх поражениях).