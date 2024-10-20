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Конор Макгрегор поставил $ 500 тыс. на победу Ренана Феррейры нокаутом над Нганну

Конор Макгрегор поставил $ 500 тыс. на победу Ренана Феррейры нокаутом над Нганну
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сделал крупную ставку на победу действующего обладателя пояса PFL Ренана Феррейры в поединке с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну в рамках титульного боя в тяжёлом дивизионе, главного события турнира по смешанным единоборствам PFL Super Fights, который проходит в ночь с 19 на 20 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

PFL 2024. PFL Super Fights: Battle of the Giants, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Фрэнсис Нганну (W) — Ренан Феррейра
20 октября 2024, воскресенье. 01:45 МСК
Фрэнсис Нганну
Окончено
KO
Ренан Феррейра

Макгрегор поставил $ 500 тыс. на победу бразильца нокаутом.

Турнир начался 19 октября в 20:30 мск, а поединок Нганну и Феррейры стартует сегодня, 20 октября, не раньше 1:40 мск.

Прямая трансляция сегодняшнего турнира PFL на территории Российской Федерации будет доступна в Okko. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

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