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Владимир Шишкин проиграл Уильяму Скаллу в бою за пояс чемпиона мира по версии IBF

Владимир Шишкин проиграл Уильяму Скаллу в бою за пояс чемпиона мира по версии IBF
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19 октября в Фалькензе (Германия), прошёл боксёрский вечер, в рамках которого россиянин Владимир Шишкин встретился с кубинцем Уильямом Скаллом. Бойцы сразились за пояс чемпиона мира по версии IBF во второй средней весовой категории, который стал вакантным после отказа Сауля Альвареса от обязательной защиты.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Уильям Скалл (W) — Владимир Шишкин
20 октября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Уильям Скалл
Окончено
UD
Владимир Шишкин

Бой завершился победой кубинца единогласным решением судей — 115:113, 116:112, 116:113.

Для Шишкина это поражение стало первым в карьере. Ранее на счету россиянина было 16 побед (десять нокаутом). В предыдущем бою, который состоялся в марте 2024 года, россиянин победил американца Майка Гая техническим нокаутом в седьмом раунд.

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