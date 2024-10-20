Крис Сайборг решением судей победила Лариссу Пачеко на турнире PFL

В ночь на 20 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит крупный вечер смешанных единоборств промоушена PFL. В соглавном бой турнира бразильянка Ларисса Пачеко встретилась с соотечественницей Крис Сайборг.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Сайборг решением судей.

В главном бою чемпион организации в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Ренан Феррейра (11-4) сразится с бывшим обладателем титула UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну (17-3).

Ранее российский легковес Маккашарип Зайнуков успешно дебютировал в лиге PFL, одержав победу над американским бойцом Дедреком Сандерсом.

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