Асу Алмабаев победил Матеуса Николау и продлил победную серию в UFC

В ночь на 20 октября, в Лас-Вегасе проходит турнира смешанных единоборств турнира UFC Fight Night 245. В рамках основного карда представитель Казахстана Асу Алмабаев встретился с бразильцем Матеусом Николау.
Бой продлился три раунда и завершился победой Алмабаева единогласным решением судей.
Алмабаев одержал четвёртую поеду подряд в UFC.
Главным событием шоу станет бой в среднем весе между Энтони Эрнандесом и Мишелем Перейрой.
Основной кард UFC Fight Night 245.
Мишель Перейра — Энтони Эрнандес
Роб Фонт — Кайлер Филлипс
Су Мудаэрджи — Чарльз Джонсон
Брэди Хистенд — Джейк Хэдли
Даррен Элкинс — Даниэль Пинеда
Матеус Николау — Асу Алмабаев