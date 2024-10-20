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Асу Алмабаев победил Матеуса Николау и продлил победную серию в UFC

В ночь на 20 октября, в Лас-Вегасе проходит турнира смешанных единоборств турнира UFC Fight Night 245. В рамках основного карда представитель Казахстана Асу Алмабаев встретился с бразильцем Матеусом Николау.

Бой продлился три раунда и завершился победой Алмабаева единогласным решением судей.

Алмабаев одержал четвёртую поеду подряд в UFC.

Главным событием шоу станет бой в среднем весе между Энтони Эрнандесом и Мишелем Перейрой.

Основной кард UFC Fight Night 245.

Мишель Перейра — Энтони Эрнандес

Роб Фонт — Кайлер Филлипс

Су Мудаэрджи — Чарльз Джонсон

Брэди Хистенд — Джейк Хэдли

Даррен Элкинс — Даниэль Пинеда

Матеус Николау — Асу Алмабаев

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