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Фрэнсис Нганну нокаутировал Ренана Феррейру в первом раунде на турнире PFL

Фрэнсис Нганну нокаутировал Ренана Феррейру в первом раунде на турнире PFL
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В ночь на 20 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился крупный вечер смешанных единоборств промоушена PFL. В главном бою чемпион организации в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Ренан Феррейра встретился с бывшим обладателем титула UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну.

PFL 2024. PFL Super Fights: Battle of the Giants, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Фрэнсис Нганну (W) — Ренан Феррейра
20 октября 2024, воскресенье. 01:45 МСК
Фрэнсис Нганну
Окончено
KO
Ренан Феррейра

Нганну одержал уверенную победу нокаутом в первом раунде.

Для Нганну этот бой стал первым после длительного простоя в смешанных единоборствах. Предыдущий свой поединок Нганну провёл по правилам бокса против Энтони Джошуа, проиграв ему нокаутом в марте 2024 года.

В соглавном бою турнира Крис Сайборг решением судей победила Лариссу Пачеко.

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