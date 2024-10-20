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Фрэнсис Нганну прокомментировал победу над Ренаном Феррейрой на турнире PFL

Фрэнсис Нганну прокомментировал победу над Ренаном Феррейрой на турнире PFL
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Камерунский боец Фрэнсис Нганну прокомментировал победу над бразильцем Ренаном Феррейрой в главном бою турнира PFL.

PFL 2024. PFL Super Fights: Battle of the Giants, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Фрэнсис Нганну (W) — Ренан Феррейра
20 октября 2024, воскресенье. 01:45 МСК
Фрэнсис Нганну
Окончено
KO
Ренан Феррейра

«Это было очень тяжело. Он очень крутой, очень сильный. Несколько последних дней были трудными. Не могу сказать, что у меня на 100% получалось быть сильным. Но я пытался. У меня мало о чём получалось думать. Только о моём ребёнке. Самым сложным было именно преодоление ментальных рамок. Я понимал это, когда ходил в зал. Хочу поблагодарить мою команду. Я работал над тем, что вы увидели в клетке. Моя команда и моя семья поддерживали меня в этой авантюре», — сказал Нганну после боя.

Для камерунца эта победа стала 18-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

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