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Фрэнсис Нганну рассказал, кому посвящает победу над Ренаном Феррейрой на турнире PFL

Фрэнсис Нганну рассказал, кому посвящает победу над Ренаном Феррейрой на турнире PFL
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Камерунский боец Фрэнсис Нганну поделился, кому посвятил победу над бразильцем Ренаном Феррейрой в главном бою турнира по смешанным единоборствам PFL Super Fights (PFL), который проходил в ночь с 19 на 20 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

PFL 2024. PFL Super Fights: Battle of the Giants, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Фрэнсис Нганну (W) — Ренан Феррейра
20 октября 2024, воскресенье. 01:45 МСК
Фрэнсис Нганну
Окончено
KO
Ренан Феррейра

«Я сейчас могу думать только о сыне. Эту победу я посвящаю ему. Поддерживайте людей, которых вы любите. Любите друг друга. Люди в Саудовской Аравии по-настоящему знают, что такое семья», — сказал Нганну после боя.

Для камерунца эта победа стала 18-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Предыдущий свой поединок Нганну провёл по правилам бокса против Энтони Джошуа, проиграв ему нокаутом в марте 2024 года.

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