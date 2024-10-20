Фрэнсис Нганну рассказал, кому посвящает победу над Ренаном Феррейрой на турнире PFL

Камерунский боец Фрэнсис Нганну поделился, кому посвятил победу над бразильцем Ренаном Феррейрой в главном бою турнира по смешанным единоборствам PFL Super Fights (PFL), который проходил в ночь с 19 на 20 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я сейчас могу думать только о сыне. Эту победу я посвящаю ему. Поддерживайте людей, которых вы любите. Любите друг друга. Люди в Саудовской Аравии по-настоящему знают, что такое семья», — сказал Нганну после боя.

Для камерунца эта победа стала 18-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Предыдущий свой поединок Нганну провёл по правилам бокса против Энтони Джошуа, проиграв ему нокаутом в марте 2024 года.

Сколько зарабатывают звёзды ММА: