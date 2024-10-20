Фрэнсис Нганну ответил на вопрос о следующем поединке в смешанных единоборствах

Камерунский боец Фрэнсис Нганну высказался о следующем поединке в смешанных единоборствах после победы над бразильцем Ренаном Феррейрой в главном бою турнира по смешанным единоборствам PFL Super Fights (PFL), который проходил в ночь с 19 на 20 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Думаю, что мой следующий шаг в единоборствах зависит от меня. Посмотрим», — сказал Нганну после боя.

Для камерунца эта победа стала 18-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Предыдущий свой поединок Нганну провёл по правилам бокса против Энтони Джошуа, проиграв ему нокаутом в марте 2024 года.

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