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Фрэнсис Нганну ответил на вопрос о следующем поединке в смешанных единоборствах

Фрэнсис Нганну ответил на вопрос о следующем поединке в смешанных единоборствах
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Камерунский боец Фрэнсис Нганну высказался о следующем поединке в смешанных единоборствах после победы над бразильцем Ренаном Феррейрой в главном бою турнира по смешанным единоборствам PFL Super Fights (PFL), который проходил в ночь с 19 на 20 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

PFL 2024. PFL Super Fights: Battle of the Giants, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Фрэнсис Нганну (W) — Ренан Феррейра
20 октября 2024, воскресенье. 01:45 МСК
Фрэнсис Нганну
Окончено
KO
Ренан Феррейра

«Думаю, что мой следующий шаг в единоборствах зависит от меня. Посмотрим», — сказал Нганну после боя.

Для камерунца эта победа стала 18-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Предыдущий свой поединок Нганну провёл по правилам бокса против Энтони Джошуа, проиграв ему нокаутом в марте 2024 года.

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