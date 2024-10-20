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Фрэнсис Нганну заплакал после победы в бою PFL

Фрэнсис Нганну заплакал после победы в бою PFL
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Камерунский боец Фрэнсис Нганну не смог сдержать слёз после победы над бразильцем Ренаном Феррейрой в главном бою турнира PFL.

Фото: Кадр из трансляции

PFL 2024. PFL Super Fights: Battle of the Giants, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Фрэнсис Нганну (W) — Ренан Феррейра
20 октября 2024, воскресенье. 01:45 МСК
Фрэнсис Нганну
Окончено
KO
Ренан Феррейра

Нганну одержал победу нокаутом в первом раунде.

Для камерунца эта победа стала 18-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

Для Нганну этот бой стал первым после длительного простоя в смешанных единоборствах. Предыдущий свой поединок Нганну провёл по правилам бокса против Энтони Джошуа, проиграв ему нокаутом в марте 2024 года.
В соглавном бою турнира PFL бразильянка Крис Сайборг решением судей победила соотечественницу Лариссу Пачеко.

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