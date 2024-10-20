Фрэнсис Нганну заплакал после победы в бою PFL

Камерунский боец Фрэнсис Нганну не смог сдержать слёз после победы над бразильцем Ренаном Феррейрой в главном бою турнира PFL.
Фото: Кадр из трансляции
Нганну одержал победу нокаутом в первом раунде.
Для камерунца эта победа стала 18-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.
Для Нганну этот бой стал первым после длительного простоя в смешанных единоборствах. Предыдущий свой поединок Нганну провёл по правилам бокса против Энтони Джошуа, проиграв ему нокаутом в марте 2024 года.
В соглавном бою турнира PFL бразильянка Крис Сайборг решением судей победила соотечественницу Лариссу Пачеко.