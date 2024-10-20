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Тим Цзю трижды упал в нокдаун во втором раунде боя с Бахрамом Муртазалиевым

Тим Цзю трижды упал в нокдаун во втором раунде боя с Бахрамом Муртазалиевым
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В ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) проходит поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг), в котором встречаются действующий обладатель пояса россиянин Бахрам Муртазалиев и австралиец с российскими корнями, экс-чемпион мира в этом весе Тимофей Цзю.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев (W) — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Бахрам Муртазалиев
Окончено
TKO
Тим Цзю

Во втором раунде титульного поединка Цзю трижды упал в нокдаун.

Напомним, в марте-2024 Цзю проиграл Себастьяну Фундоре, уступив пояс чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету Цзю 24 победы при двух поражениях. В активе теперь Муртазалиева 23 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.

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