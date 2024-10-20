Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бахрам Муртазалиев выиграл бой у Тимофея Цзю нокаутом в третьем раунде, 20 октября 2024

Бахрам Муртазалиев нокаутировал Тимофея Цзю в третьем раунде в титульном бою
Комментарии

В ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) прошёл поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг), в котором встретились действующий обладатель пояса россиянин Бахрам Муртазалиев и австралиец с российскими корнями, экс-чемпион мира в этом весе Тимофей Цзю. Муртазалиев техническим нокаутом в третьем раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев (W) — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Бахрам Муртазалиев
Окончено
TKO
Тим Цзю

Отметим, Цзю трижды упал в нокдаун во втором раунде боя.

В марте-2024 Цзю проиграл Себастьяну Фундоре, уступив пояс чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету Цзю 24 победы при двух поражениях. В активе теперь Муртазалиева 23 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.

Материалы по теме
Тим Цзю трижды упал в нокдаун во втором раунде боя с Бахрамом Муртазалиевым

Самый юный чемпион по боксу:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android