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Энтони Эрнандес выиграл бой у Мишеля Перейры нокаутом в 5 раунде, 20 октября 2024

Энтони Эрнандес победил Мишеля Перейру техническим нокаутом на турнире UFC Fight Night 245
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В ночь на 20 октября в Лас-Вегасе проходил турнир смешанных единоборств UFC Fight Night 245. В рамках главного события состоялся бой в среднем весе между американцем Энтони Эрнандесом и бразильцем Мишелем Перейрой.

UFC 2024. UFC Fight Night 245, Лас-Вегас, США
Энтони Эрнандес (W) — Мишель Перейра
20 октября 2024, воскресенье. 04:25 МСК
Энтони Эрнандес
Окончено
TKO
Мишель Перейра

Бой продолжался пять раундов и завершился победой Энтони Эрнандеса техническим нокаутом.

Отметим, что 31-летний Энтони Эрнандес одержал 18-ю победу в ММА при двух поражениях. До этого поединка он шёл на серии из пяти победных боёв, продлив её до шести. В предыдущем поединке американец одолел представителя России Романа Копылова сабмишеном.

31-летний Перейра потерпел 13-е поражение в карьере. Также на его счету 31 победа и один бой, завершившийся без результата. До сегодняшнего поединка он шёл на серии из восьми побед, однако данная серия оборвалась.

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