Бахрам Муртазалиев прокомментировал победу над Тимом Цзю в титульном бою

Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев высказался о победе над австралийцем с российскими корнями, экс-чемпионом мира в этом весе Тимофеем Цзю. Отметим, что Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде.

«Не думал, что так быстро остановлю соперника. На всё воля Всевышнего, это была моя судьба. Должен выиграть был сегодня, вот и выиграл. Всё от Всевышнего.

Мы шли с тренером к такому бою много лет, отрабатывали наши любимые комбинации. Одна из них выстрелила.

Когда вы полагаетесь на Всевышнего и создаёте причину, вы что-то получите», — сказал Муртазалиев после боя.

Отметим, что Цзю трижды упал в нокдаун во втором раунде боя.

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