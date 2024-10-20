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Бахрам Муртазалиев прокомментировал победу над Тимом Цзю в титульном бою

Бахрам Муртазалиев прокомментировал победу над Тимом Цзю в титульном бою
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Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев высказался о победе над австралийцем с российскими корнями, экс-чемпионом мира в этом весе Тимофеем Цзю. Отметим, что Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев (W) — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Бахрам Муртазалиев
Окончено
TKO
Тим Цзю

«Не думал, что так быстро остановлю соперника. На всё воля Всевышнего, это была моя судьба. Должен выиграть был сегодня, вот и выиграл. Всё от Всевышнего.

Мы шли с тренером к такому бою много лет, отрабатывали наши любимые комбинации. Одна из них выстрелила.

Когда вы полагаетесь на Всевышнего и создаёте причину, вы что-то получите», — сказал Муртазалиев после боя.

Отметим, что Цзю трижды упал в нокдаун во втором раунде боя.

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