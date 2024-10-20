Тим Цзю: всегда готов умереть в ринге. Никаких оправданий, соперник был лучше

Австралиец с российскими корнями, экс-чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тимофей Цзю высказался о поражении в бою с действующим обладателем пояса россиянином Бахрамом Муртазалиевым. Напомним, Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде.

«Готов умереть в ринге всегда. Сегодня выиграл лучший. Он был готов лучше, никаких оправданий. Так бывает.

Всё развалилось после первого жёсткого попадания. Когда ты такое пропускаешь, всё ломается. Бахрам заслуженно остаётся чемпионом», — сказал Цзю после боя.

Отметим, что Цзю трижды упал в нокдаун во втором раунде боя. Титульный поединок проходил в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США).

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