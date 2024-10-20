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Муртазалиев: воле Тима Цзю может позавидовать любой. Мой респект ему

Муртазалиев: воле Тима Цзю может позавидовать любой. Мой респект ему
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Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев похвалил соперника австралийца с российскими корнями, экс-чемпиона мира в этом весе Тимофея Цзю после победы в титульном поединке. Отметим, что Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев (W) — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Бахрам Муртазалиев
Окончено
TKO
Тим Цзю

«Сказал бы Тиму, что его воле может позавидовать каждый боец. Мой респект Тиму. Он жёстко пропускал сразу, но шёл вперёд. Если хочет, может приехать к нам в зал и поработать с нами. У него есть много сильных сторон, которые я бы хотел перенять», — сказал Муртазалиев после боя.

Отметим, что Цзю трижды упал в нокдаун во втором раунде боя. Титульный поединок проходил в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США).

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Муртазалиев показал кадры с подготовки к бою с Цзю:

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