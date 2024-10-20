Муртазалиев: воле Тима Цзю может позавидовать любой. Мой респект ему

Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев похвалил соперника австралийца с российскими корнями, экс-чемпиона мира в этом весе Тимофея Цзю после победы в титульном поединке. Отметим, что Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде.

«Сказал бы Тиму, что его воле может позавидовать каждый боец. Мой респект Тиму. Он жёстко пропускал сразу, но шёл вперёд. Если хочет, может приехать к нам в зал и поработать с нами. У него есть много сильных сторон, которые я бы хотел перенять», — сказал Муртазалиев после боя.

Отметим, что Цзю трижды упал в нокдаун во втором раунде боя. Титульный поединок проходил в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США).

Муртазалиев показал кадры с подготовки к бою с Цзю: