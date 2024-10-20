Магомед Курбанов объяснил поражение Цзю в бою с Муртазалиевым

Боксёр RCC Boxing Магомед Курбанов, экс-претендент на титул чемпиона мира, прокомментировал результат боя за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг), в котором действующий обладатель пояса россиянин Бахрам Муртазалиев победил австралийца с российскими корнями, экс-чемпиона мира в этом весе Тимофея Цзю. Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде.

«Честно, был ожидаем такой результат. Я думаю, что Цзю не надо было принимать после крайнего боя ещё один поединок топ-уровня. Крайний бой был очень тяжёлый, ему стоило бы реабилитироваться, а потом зайти в гонку. Ну что есть, то есть. Хотел стать чемпионом мира. Это большая цель и большая мечта для каждого из нас», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Отметим, что Цзю трижды упал в нокдаун во втором раунде боя. Титульный поединок проходил в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США).

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