Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Курбанов объяснил поражение Цзю в бою с Муртазалиевым

Магомед Курбанов объяснил поражение Цзю в бою с Муртазалиевым
Аудио-версия:
Комментарии

Боксёр RCC Boxing Магомед Курбанов, экс-претендент на титул чемпиона мира, прокомментировал результат боя за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг), в котором действующий обладатель пояса россиянин Бахрам Муртазалиев победил австралийца с российскими корнями, экс-чемпиона мира в этом весе Тимофея Цзю. Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев (W) — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Бахрам Муртазалиев
Окончено
TKO
Тим Цзю

«Честно, был ожидаем такой результат. Я думаю, что Цзю не надо было принимать после крайнего боя ещё один поединок топ-уровня. Крайний бой был очень тяжёлый, ему стоило бы реабилитироваться, а потом зайти в гонку. Ну что есть, то есть. Хотел стать чемпионом мира. Это большая цель и большая мечта для каждого из нас», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Отметим, что Цзю трижды упал в нокдаун во втором раунде боя. Титульный поединок проходил в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США).

Материалы по теме
Муртазалиев: воле Тима Цзю может позавидовать любой. Мой респект ему

Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев провели битву взглядов:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android