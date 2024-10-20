Тим Цзю впервые в карьере проиграл нокаутом

В ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) проходил титульный поединок, в котором австралиец с российскими корнями, экс-чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тимофей Цзю проиграл действующему обладателю пояса россиянину Бахраму Муртазалиеву. Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Цзю впервые в карьере потерпел поражение в бою нокаутом.

Отметим, что Цзю трижды упал в нокдаун во втором раунде боя.

Напомним, в марте 2024-го Цзю проиграл Себастьяну Фундоре, уступив пояс чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету Цзю 24 победы при двух поражениях.

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Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев провели битву взглядов: