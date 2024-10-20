Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Добро пожаловать в Россию». Курбанов хочет провести бой с Тимом Цзю

«Добро пожаловать в Россию». Курбанов хочет провести бой с Тимом Цзю
Комментарии

Боксёр RCC Boxing Магомед Курбанов, экс-претендент на титул чемпиона мира, заявил о желании провести бой с австралийцем с российскими корнями, экс-чемпионом мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тимофеем Цзю.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев (W) — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Бахрам Муртазалиев
Окончено
TKO
Тим Цзю

«Сейчас вполне реален наш бой. Добро пожаловать в Россию, как говорится. И мы его ждём на бой Курбанов vs Цзю», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, ранее действующий обладатель пояса россиянин Бахрам Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде Тимофея Цзю в титульном поединке. Отметим, что Цзю трижды упал в нокдаун во втором раунде боя. Поединок проходил в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США).

Материалы по теме
Тим Цзю впервые в карьере проиграл нокаутом

Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев провели битву взглядов:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android