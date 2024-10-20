«Добро пожаловать в Россию». Курбанов хочет провести бой с Тимом Цзю

Боксёр RCC Boxing Магомед Курбанов, экс-претендент на титул чемпиона мира, заявил о желании провести бой с австралийцем с российскими корнями, экс-чемпионом мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тимофеем Цзю.

«Сейчас вполне реален наш бой. Добро пожаловать в Россию, как говорится. И мы его ждём на бой Курбанов vs Цзю», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, ранее действующий обладатель пояса россиянин Бахрам Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде Тимофея Цзю в титульном поединке. Отметим, что Цзю трижды упал в нокдаун во втором раунде боя. Поединок проходил в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США).

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